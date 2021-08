Ventotto località in ventotto giorni: ecco la campagna di vaccinazione itinerante

BELLINZONA - Con oltre 410'000 dosi somministrate e un tasso di vaccinazione del 55%, in Svizzera il Ticino è tra i primi della classe (si tratta di oltre 192'000 persone completamente vaccinate). Entro la fine di settembre si dovrebbe arrivare a 230'000-240'000 persone con almeno una dose. Lo ha detto oggi il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, nel corso di una conferenza stampa per la presentazione di alcune novità.

La campagna “on the road” - Infatti sono quattro le novità previste nell'ambito della campagna di vaccinazione ticinese. Quella principale riguarda l'avvio di una campagna “on the road” senza prenotazione: partirà il prossimo mercoledì 1. settembre e toccherà ventotto località in ventotto giorni. Sarà dedicata a tutte le persone over 16, come ha spiegato Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione. Le tappe comprenderanno non soltanto località discoste, ma anche zone con forti afflussi quotidiani di lavoratori e studenti. La campagna itinerante partirà infatti proprio dal Campus SPAI/SSPSS di Trevano e raggiungerà anche diverse zone industriali. L'obiettivo è di effettuare un centinaio di inoculazioni al giorno, per un totale di quasi tremila. La postazione mobile vuole anche essere l'occasione per fare dell'informazione.

Le vaccinazioni in farmacia - Un'altra novità riguarda le vaccinazioni in farmacia. Una possibilità, questa, che ha raccolto più adesioni del previsto, come ha affermato Zanini. Nella prima giornata erano disponibili quattro farmacie che hanno somministrato 141 dosi. Per il prossimo fine settimana sono previste altre quattro filiali, con prenotazioni ancora più numerose. «Abbiamo capito che con questa offerta stiamo raggiungendo un gruppo della popolazione che non raggiungevamo con il sistema della prenotazione online» ha osservato. Da qui la decisione di potenziare l'offerta. Sono infatti previste nuove date e con più farmacie: sono undici quelle che saranno disponibili per volta.

Il “walk-in” a Giubiasco - Per rendere ancora più semplice l'accesso alla campagna di vaccinazione, a partire da sabato 4 settembre al centro di Giubiasco non sarà più necessario l'appuntamento. La cosiddetta variante “walk-in” è pensata in particolare per quelle persone che non hanno la possibilità di effettuare l'iscrizione o che hanno difficoltà con la prenotazione online. «La prenotazione deve comunque rimanere la variante preferenziale, in quanto garantisce l'appuntamento senza attese» ha sottolineato Zanini.

Una giornata per gli adolescenti - Nella fascia d'età dai dodici ai quindici anni è stato di recente registrato un aumento delle prenotazioni. E sono ora circa 450 gli adolescenti in lista d'attesa. Ecco quindi che domenica 5 settembre il centro di Giubiasco sarà aperto per una giornata interamente dedicata a loro: «In questo modo potremo esaurire la lista d'attesa».

Attualmente, in Ticino il totale degli adolescenti che si sono iscritti per la vaccinazione è salito a quota 2'512 (su un collettivo di circa 13'000), di cui 1'882 annunciati per il centro pediatrico di Giubiasco e 630 per gli studi pediatrici.

Tutti i dettagli sulla campagna di vaccinazione e sulle novità sono disponibili su www.ti.ch/vaccinazione