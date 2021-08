Altri 58 contagi e sei ricoveri in Ticino

BELLINZONA - Sono 58 i nuovi contagi che nelle ultime ventiquattro ore sono stati accertati in Ticino. Lo segnalano oggi le autorità sanitarie cantonali, nell'ambito del consueto bollettino sull'andamento della pandemia. Ieri i casi erano stati 68, martedì 77, mentre nel weekend ne erano stati segnalati 135, spalmati però su 72 ore. Il numero dei contagi da inizio pandemia raggiunge quindi quota 35'095.



Neppure oggi vengono fortunatamente segnalate altre vittime da imputare al virus. Il totale delle persone morte da inizio pandemia resta quindi fermo a quota 997, con l'ultimo decesso che risale allo scorso 12 agosto.



38 in ospedale - Anche la situazione negli ospedali ticinesi non è più tranquilla come qualche settimana fa.Durante lo scorso weekend, infatti, ben 13 ticinesi hanno dovuto essere ospedalizzati a causa della malattia. Martedì un'altra persona ha necessitato di un ricovero, mentre ieri un paziente è stato dimesso. Il bilancio odierno mostra invece ben sei ospedalizzazioni in più. Attualmente nelle strutture sanitarie del nostro cantone sono quindi ricoverati 38 pazienti Covid-19, cinque dei quali si trovano nel reparto di terapia intensiva (come ieri).

Il 54.7% dei ticinesi è immunizzato - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a mercoledì 25 agosto, riportano che il 54,7% della popolazione (192'136 persone) è ora completamente immunizzato, avendo ricevuto entrambe le dosi di vaccino, mentre sono 407'856 le dosi finora somministrate.

