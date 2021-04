Ticino&Lavoro si batte per il personale sanitario

LUGANO - Anche Ticino&Lavoro ha deciso di scendere in campo a fianco del personale sanitario per ottenere «migliori condizioni» nel rinnovo del loro contratto collettivo di lavoro (CCL). «Abbiamo lanciato una petizione online e scenderemo in piazza a raccogliere firme», precisa il direttore dell'Associazione Omar Valsangiacomo.

La tematica del contratto collettivo in questo settore, rilanciata da Ticino&Lavoro, si trascina ormai da tempo. «Sono 21 anni - ricorda Ticino&Lavoro - che i salari stagnano e non sono più adeguati al carovita».

Gli applausi, scrosciati nel periodo più cupo della pandemia, non bastano quindi più. «Ora ci vogliono i fatti», continua l'Associazione ricordando come ai molti ticinesi impegnati professionalmente in ambito ospedaliero in Svizzera interna non venga riconosciuta l'esperienza fatta una volta tornati a casa. «Troviamo assurdo che un sanitario che rientra in Ticino debba partire al livello salariale più basso della scala di riferimento».

Per ovviare a questa «ingiustizia», Ticino&Lavoro propone sei proposte per il nuovo CCL (vedi box).