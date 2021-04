JazzAscona: «Giugno è troppo presto!»

ASCONA - Troppe le incognite legate all’arrivo di musicisti dagli States, troppe le incertezze che ancora planano sull’evoluzione della pandemia e sulle future direttive sanitarie da applicare a un evento che coinvolge un intero Borgo: a due mesi e mezzo dal suo previsto avvio, è «con grande rammarico» che il festival annuncia di dover spegnere anticipatamente i riflettori sulla 36esima edizione.

Resta invece aperto uno spiraglio per un evento alternativo, sempre condizioni sanitarie permettendo.

«A fronte di una situazione contrassegnata da così tante incognite, la rinuncia - sottolinea l’associazione -, è l’unica decisione possibile, responsabile e ragionevole. Fino all’ultimo gli organizzatori hanno provato a tenere saldo il timone per portare il festival all’approdo della 36esima edizione, prevista dal 26 giugno al 3 luglio».

L’evento era pronto e ricco di entusiasmanti novità, come gli oltre 40 musicisti da New Orleans, le numerose performances acustiche per le vie del Borgo, i giovani talenti nell’ambito del progetto Groovin’ up, o la tanto agognata entrata gratuita per tutti i 10 giorni. «Purtroppo - spiegano gli organizzatori - la situazione sanitaria e le incognite ad essa legate non permettono di allestire un evento di queste dimensioni. Il comitato è molto dispiaciuto, ma promette agli asconesi e ai tanti fans del festival che qualora la situazione sanitaria dovesse migliorare e ci fossero le condizioni, non esclude di proporre un evento alternativo con modalità e tempi da definirsi».

Nelle parole degli organizzatori stessi: «Siamo un festival di jazz, improvviseremo!».