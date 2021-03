C'è ancora bisogno di lei, Casa Martini va avanti

LOCARNO - "Un’ancora di salvezza dove mani tese offrono un pasto". È questo la finestra di Casa Martini, attraverso la quale, ogni giorno, passano decine di pranzi e cene, che rappresentano per molti un sostegno essenziale. Proprio per questo il Centro di prima accoglienza (con mensa sociale) ha deciso di continuare anche durante il mese di aprile il servizio di pasti gratuiti da asporto.

Un servizio reso possibile da generose donazioni mirate che hanno permesso, in dicembre, il ripristino del servizio che aveva preso avvio nella primavera del 2020, in concomitanza con il primo lockdown.

Ad oggi vengono mediamente distribuiti quotidianamente fra i quaranta e i cinquanta pasti, con variazioni fra i venti e i sessanta al giorno. Il servizio è attivo 7 giorni su 7. Per beneficiarne basta presentarsi sul posto fra le 11.30 e le 12 per il pranzo e fra le 18 e le 18.30 per la cena. In occasione della Pasqua sarà proposto, sia a mezzogiorno sia la sera, un menu speciale.

Intanto il centro – creato dalla Società mutuo soccorso e affidato alla Fondazione Francesco di fra Martino Dotta – prosegue la sua attività anche negli altri ambiti: accoglienza notturna per persone che si trovano temporaneamente senza un alloggio (sostenute anche nella ricerca di nuove soluzioni) e consulenze per difficoltà di vario genere (ne arrivano due o tre al giorno).