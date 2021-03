Vaccinazioni: ecco perché in Ticino non c'è una lista d'attesa

BELLINZONA - In Ticino la campagna di vaccinazione è partita lo scorso 4 gennaio con la somministrazione del preparato nelle case per anziani. E pochi giorni dopo è entrata nel vivo anche per il resto della popolazione con l'apertura del primo centro di vaccinazione. Dopo gli over 80 e gli over 75, questa settimana il Cantone ha aperto alle prenotazioni degli over 65.

Le prenotazioni sono aperte soltanto per i gruppi in questione. A differenza di quanto accade invece in altri cantoni, dove la registrazione è possibile per tutta la popolazione residente. Per esempio a Basilea, dove al momento hanno diritto al vaccino malati cronici e over 65. Ma chiunque può registrarsi nella lista d'attesa, sapendo che dovrà aspettare «settimane o mesi» come si legge sul sito del cantone.

Una pre-registrazione, questa, che esiste anche nei cantoni Argovia, Berna, Lucerna, Appenzello esterno, Glarona, Sciaffusa e Soletta. Ma - come detto - non in Ticino. Una scelta dovuta «all'incertezza generale relativa alla fornitura dei vaccini», come ci spiega il Servizio informazione e comunicazione del Consiglio di Stato (SIC). Da qui l'approccio della campagna vaccinale «basato su un'informazione “passo per passo”». Con le informazioni di dettaglio, quindi, sulle possibilità di vaccinazione. «Finora è stato ritenuto controproducente invitare la popolazione a iscriversi senza poter fornire un'indicazione per lo meno di massima sulle tempistiche e sulle modalità di vaccinazione a causa dell'impossibilità di pianificare gli arrivi di dosi di vaccini sul medio-lungo termine».

Per ora la popolazione continuerà quindi a essere informata gradualmente e in funzione dell'avanzamento della campagna. «Si tratta comunque di una strategia in continuo adattamento in funzione dell’evolversi della situazione» conclude il SIC.