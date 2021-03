53 nuovi casi e due decessi in Ticino

BELLINZONA - Rimangono relativamente alte le cifre della pandemia nel nostro cantone. E i dati odierni - benché un po' più bassi a causa della festività di San Giuseppe - confermano la tendenza vissuta nelle ultime settimane in cui il numero dei contagi non è praticamente più sceso sotto i cinquanta: dopo i cento di mercoledì (dato più alto dal 20 gennaio), i 71 di giovedì e i 90 di ieri, oggi sono infatti 53 i casi positivi comunicati dall'Ufficio del medico cantonale. Altri due persone hanno invece purtroppo perso la vita a causa del virus.



Più ricoveri - Dopo un lungo periodo positivo in cui la pressione sul sistema ospedaliero è notevolmente diminuito, nelle ultime settimane si è notato un cambio di tendenza. Con il numero dei ricoverati che spesso in questi ultimi giorni ha superato quello dei dimessi. Attualmente sono 72 i pazienti ticinesi ricoverati in ospedale a causa del Covid-19 negli ospedali ticinesi, di cui sei nel reparto di terapia intensiva. Per quanto riguarda le ultime ventiquattro ore ci sono stati otto nuovi ricoveri e sette dimissioni.



Il tasso di riproduzione è ampiamente sopra l'1 - Tornando alle cifre, quelle relative ai tamponi positivi sono da alcune settimane in crescita. Al 16 marzo il tasso di positività segnava un preoccupante 8% con 873 test effettuati. L'incidenza della malattia negli ultimi 14 giorni nel nostro cantone è di 253 persone positive su centomila abitanti, mentre il tasso di riproduzione Rt è salito abbondantemente sopra l'uno e al primo marzo si attestava all'1.22.

970 vittime - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, attualmente in Ticino si registrano complessivamente 29'265 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus salgono a quota 970, mentre i ticinesi che hanno potuto abbandonare l'ospedale dopo un ricovero sono in totale 3'024.

Isolamenti e quarantene - Al 17 marzo vi erano 526 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 879 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

Case anziani sempre Covid-free - Nelle 68 case anziani ticinesi, complice la campagna di vaccinazione, da oltre un mese non risulta nessun residente malato di Covid-19. L'ultima persona che presentava sintomi è stata dichiarata guarita venerdì 12 febbraio. Da inizio emergenza sono ben 1'358 gli ospiti che hanno superato la malattia.

Nessuna nuova quarantena di classe - Secondo l'aggiornamento fornito dal Decs, non si registrano nuove quarantene di classe. Le classi in confinamento restano quindi undici. La scuola ticinese, ricordiamo, è composta da 421 sezioni di scuola dell’infanzia, 803 di scuola elementare, 607 di medie e 1’159 delle scuole postobbligatorie cantonali.

