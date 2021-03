Quattro classi in quarantena in 24 ore

MONTE CARASSO - Il virus continua a correre tra i banchi di scuola. Nelle ultime 24 ore l'ufficio del medico cantonale ha disposto la quarantena di quattro classi presso tre istituti. A Monte Carasso, in particolare, le misure hanno coinvolto sia le scuole elementari che la scuola d'infanzia.

In totale, si legge sul sito del Decs, balzano a 13 le classi attualmente in quarantena. Di queste, cinque presso scuole elementari. In quella di Faido è scattato un nuovo confinamento dopo la quarantena decisa martedì. A Monte Carasso sono in totale tre le classi interessate, due alle elementari e una, come detto, nella scuola dell'infanzia. Ecco l'elenco completo delle misure adottate nei singoli istituti.