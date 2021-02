«Il Municipio abbassi il costo dei sacchi ufficiali»

LUGANO - La Città di Lugano, dei preventivati 2,7 milioni di franchi per i sacchi ufficiali, ne ha incassati 4 milioni. È quanto dichiarato da Lorenzo Fornara, capo area servizi tecnici del Dicastero Sicurezza e spazi urbani, alla trasmissione "Millevoci" di Rete Uno. Un'informazione che ha generato la reazione del Movimento Ticino&Lavoro, che ha elaborato una mozione.

La richiesta al Municipio - i firmatari sono Giovanni Albertini e Sara Beretta Piccoli (Indipendenti) - è l’immediato abbassamento dei costi del sacco dei rifiuti da 35 litri da 1,10 franchi a 0,95 franchi (la "forchetta" indicata dal Consiglio di Stato va da 0,95 a 1,25 franchi). Come pure l'adeguamento al ribasso della tassa base annua per economie domestiche, residenze secondarie e attività economiche. Anche in considerazione delle difficoltà economiche in cui si ritrovano molte famiglie a causa della pandemia.