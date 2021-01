Spazi ammodernati per la sede postale più grande del Bellinzonese

BELLINZONA - I clienti che da oggi faranno visita alla filiale della Posta di Bellinzona 1 potranno scoprire una sede ammodernata secondo un concetto che riunisce prestazioni fisiche e digitali, come già in 12 altri luoghi in Ticino.

Innovativo concetto per spazi e servizi - «Consapevole della tendenza attuale a organizzare la vita in modo sempre più individuale, usufruendo dei servizi postali dove e come si rivela più comodo e nei tempi più brevi possibili, la Posta risponde con le sue prestazioni alle occorrenze quotidiane della clientela. Il rinnovo di Bellinzona 1 crea un ponte fra tradizione e modernità e getta concretamente le basi per la Posta di domani» sottolinea Martina Bellodi, responsabile Regione Ticino per RetePostale.

Nella filiale di Bellinzona 1, cui fanno capo una ventina di collaboratrici/collaboratori e poco meno di 900 clienti in media al giorno, gli sportelli aperti sono stati integrati da una zona d’informazione e consulenza dove il personale mostra ai clienti come svolgere le operazioni correnti in modo efficiente e con semplicità, che si tratti di soluzioni da attuare in filiale, a casa o in mobilità; il tutto nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza riferite all’attuale situazione sanitaria. La rinnovata sede presenta 6 sportelli, di cui uno agibile anche a persone con disabilità motorie, e un angolo gioco per bambini.

Senza attendere il turno allo sportello sono inoltre liberamente accessibili un punto di deposito per pacchi preaffrancati e due automatici per il pagamento di fatture. All’esterno della filiale sono disponibili Postomat e caselle postali, nonché un automatico My Post 24 che dal 2018 registra ottimi riscontri, in particolar modo per la praticità e fruibilità dell’offerta d’impostazione, ritiro e deposito 24 ore su 24, sull’arco dell’intera settimana. Gli orari d’apertura restano quelli abituali: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.30, il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Nuovo punto consulenza AutoPostale - Da oggi nell’atrio della filiale sarà pure disponibile un nuovo punto consulenza e vendita di AutoPostale SA dove saranno ottenibili informazioni per privati e aziende relative alla mobilità con il trasporto pubblico e si potranno acquistare titoli di trasporto (biglietti e abbonamenti) regionali, nazionali e internazionali di Arcobaleno e SwissPass.

Anche la Città di Bellinzona saluta con soddisfazione questo rinnovo: «L’amministrazione comunale, similmente alla Posta, si impegna costantemente per sostenere e promuovere una rete di servizi al passo con i tempi e incentrata sul cittadino. Siamo orgogliosi di poter contare, nel cuore di Bellinzona, su una posta all’avanguardia e su personale apprezzato e capace. L’introduzione del nuovo punto di vendita e consulenza di AutoPostale è un ulteriore valore aggiunto, a completamento dell’intensa collaborazione con l’azienda nell’ambito del Trasporto Pubblico del Bellinzonese (tpb)», evidenzia il Capodicastero territorio e mobilità Simone Gianini.

