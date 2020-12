Musica per le vie del paese, tutti i giorni

AROGNO - Organizzare un concerto non è possibile? Allora il concerto arriva direttamente a casa della gente. È con questo spirito che la Società Filarmonica di Arogno si è lanciata in una singolare e originale iniziativa.

«Purtroppo a causa della situazione che stiamo vivendo abbiamo dovuto annullare i nostri concerti natalizi. Come piccolo rimedio, per farci sentire sempre presenti, abbiamo deciso di far viaggiare la nostra musica per le vie del paese», spiega Mauro Manzocchi, membro di comitato del sodalizio formato da una quarantina di persone.

Grazie a un'istallazione dal funzionamento autonomo posizionata su una torre, ogni giorno dalle 16.15 e per una ventina di minuti, gli abitanti di Arogno si possono quindi gustare un concerto natalizio (registrato) direttamente dal proprio balcone o dalla propria finestra. «Data la conformazione della zona, simile a un anfiteatro, anche le vie più lontane dal centro vengono raggiunte dalle note», illustra Manzocchi.

Se alla musica aggiungiamo il tocco scenografico dato dalla neve caduta negli scorsi giorni e dalle luci che qua e là ornano la case del paese, ecco che ad Arogno si può vivere a tutti gli effetti l'atmosfera di un vero concerto natalizio.

Filarmonica Arogno