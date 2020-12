«Il Ticino ha già adottato misure adeguate»

BELLINZONA - C'era stato l'ultimatum ai Cantoni: la Confederazione aveva chiesto di adottare le misure necessarie per rallentare la diffusione del virus. E il Ticino aveva risposto, lunedì, con l'introduzione (a partire da oggi) di nuove disposizioni.

Ma ieri sera il Consiglio federale ha deciso di riprendere in mano la situazione, proponendo una serie di misure da mettere in atto a livello nazionale dal prossimo weekend. Misure che sono state messe in consultazione presso le autorità cantonali.

Ecco che dopo il malcontento espresso da diversi cantoni, prende la parola anche il Governo ticinese: «Pur condividendo gli obiettivi perseguiti dal Consiglio federale - ossia la riduzione di contagi, ospedalizzazioni e decessi - il Consiglio di Stato ritiene problematica la metodologia adottata e auspica che la Confederazione, in caso di un effettivo inasprimento delle disposizioni, garantisca un ulteriore e concreto sostegno finanziario ai settori coinvolti».

Il Governo ticinese ricorda, inoltre, di aver attuato nuove misure «ritenute adeguate all'attuale situazione» nel nostro cantone, «parzialmente riprese anche nel progetto» del Consiglio federale. La proposta della Confederazione andrebbe però più in là, con «restrizioni più severe rispetto alla situazione attuale in Ticino anche per altri settori (per esempio negozi e attività culturali».

Rischio «insicurezza» - Insomma, il Ticino «aveva già risposto in maniera pronta alla richiesta formulata negli scorsi giorni dal Consiglio federale d'introdurre nuove misure». E il Governo ticinese sottolinea che «ritiene problematica la metodologia adottata dal Consiglio federale, nella convinzione che cambiamenti normativi troppo frequenti e a diversi livelli istituzionali finiscano per generare insicurezza fra la popolazione e gli operatori economici.».

Garantire un sostegno finanziario - Se il Consiglio federale dovesse decretare le misure più restrittive, secondo il Governo andrà anche garantito «un adeguato e concreto sostegno finanziario ai settori colpiti». Pertanto il Ticino saluta positivamente «l’intenzione annunciata dal Consiglio federale d'introdurre nuove forme di sostegno, che però andranno concretizzate a breve per evitare conseguenze pesanti per gli operatori economici».

E gli affollamenti sui mezzi pubblici? - Il Governo ticinese segnala inoltre la crescente preoccupazione per gli affollamenti che si registrano quotidianamente sui mezzi di trasporto pubblico, in particolare treni pendolari. E invita quindi il Consiglio federale «ad attivarsi da subito anche in questo ambito di competenza federale con misure efficaci e uniformi in tutta la Svizzera».