Bar chiusi alle 19, ristoranti e strutture ricreative alle 22

«I Cantoni con un numero elevato di casi dovranno adottare misure per evitare un ulteriore aumento di contagi». Così si era espresso venerdì in conferenza stampa da Berna Alain Berset. Tra le regioni richiamate all'ordine c'è il Ticino. «Se non dovessero agire rapidamente sarà la Confederazione a dover intervenire». Detto, fatto. «Siamo pronti a prendere nuove misure», aveva dichiarato nel pomeriggio di ieri il presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi.

E dopo la riunione di questa mattina, il Governo ha informato in conferenza stampa la popolazione sulle nuove misure in vigore per limitare la diffusione del Covid-19. A partire da mercoledì 9 dicembre i bar dovranno chiudere alle 19, mentre tutte le altre strutture della ristorazione alle 22 (compresa consegna a domicilio e take away). Alle 22 dovranno chiudere anche casinò, case da gioco (inclusi le sale da bowling, da biliardo, da tombola e da gioco in generale), locali erotici e gli altri locali notturni. Rimarranno invece invariate le disposizioni che riguardano gli assembramenti (5 nello spazio pubblico, ma anche in casa; 30 in chiesa, a funerali e matrimoni, al cinema e a teatro, nelle competizioni dello sport di prestazione e professionistico) e le attività sportive di gruppo, in vigore fino al 23 dicembre 2020 (e non fino al 18, come previsto finora).

Chi si attendeva il "pugno duro", quindi, dovrà desistere. «Utilizzeremo il "bastone" piuttosto che la "carota" - ha detto il presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi -. Ma non contro tutti. Solo chi non rispetta i piani di protezione verrà punito, con multe ed eventualmente la chiusura, se necessario». La polizia ha ottenuto mandato di aumentare i controlli, e non solo nella ristorazione e nei negozi.

Il primo weekend di dicembre ha mostrato dei limiti: «C'è troppa gente nei negozi. All'entrata non si vedono più i sistemi di conteggio delle persone all'interno e neppure i disinfettanti». Da mercoledì 9 dicembre entrano in vigore le regole del Consiglio federale: nei negozi più grandi ogni cliente dovrà avere a disposizione 10 metri quadrati anziché 4 (in quelli più piccoli).