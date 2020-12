Camoscio in un grosso tombino, spettacolare salvataggio

LAVERTEZZO - Spettacolare operazione nella mattinata di ieri, sabato, a Lavertezzo (Verzasca). Alcuni guardiacaccia del Dipartimento del territorio sono infatti intervenuti per recuperare e salvare un camoscio caduto in un grosso tombino al fianco della strada. L'animale potrebbe essere scivolato nel buco a causa della neve.

La segnalazione sarebbe arrivata da una persona residente in zona. Come si nota dalle immagini, il camoscio è stato tratto in salvo non senza qualche difficoltà. Appena tornato in superficie, si è subito dimostrato in salute, correndo verso il bosco. Con l'evidente soddisfazione di chi l'ha tolto dai guai.

«Non è stato un intervento facile - spiega il guardiacaccia Maurilio Garbani - a notare il camoscio è stata una ragazza che si stava recando ai monti col suo cane. Decisivo è stato il fiuto del cane. Il camoscio si trovava intrappolato in un canale di scolo di un riale. Non ce l'avrebbe mai fatta a uscire da solo. Siamo intervenuti in due, l'abbiamo tirato su sfruttando anche le sue corna».