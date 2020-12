Illuminare la Città Vecchia per accendere la magia del Natale

LOCARNO - «Illuminiamo tutti assieme la Città Vecchia». È questo l’invito che la Pro Città Vecchia di Locarno lancia ai residenti e ai commercianti del centro storico, in un anno in cui non è possibile riunirsi in grandi assembramenti. L'idea è infatti quella di valorizzare il piacere di semplici attività familiari, come decorare insieme una finestra e fare una passeggiata tra i vicoli alla ricerca della magia del Natale.

Fino all’Epifania, tutti gli abitanti del quartiere e tutte le molteplici attività sono invitati a illuminare e decorare una o più finestre degli stabili, regalando all’esterno il tassello di una magica e calorosa atmosfera. Potrà essere la luce di una lanterna, una semplice candela, oppure un’illuminazione elettrica, «l’importante è mandare un messaggio di calore e di luce per questo Natale che non sarà come quelli passati», spiegano i promotori. L'intenzione è infatti quella di creare una nuova tradizione locale da vivere in famiglia e come comunità, nell’intimità e nella condivisione.

Le foto delle finestre negli angoli suggestivi del centro storico diventeranno le cartoline di auguri virtuali che verranno mandate in rete tramite il sito, la pagina Facebook e il profilo Instagram della Pro Città Vecchia. Tutti (residenti e commercianti, ma anche passanti e visitatori) sono invitati a condividere le foto più belle dei propri allestimenti all’e-mail natale@procittavecchia.ch.

Le 5 finestre più belle verranno premiate dal comitato con dei buoni acquisto da spendere nel quartiere. La premiazione si terrà il 6 di gennaio in Piazza S. Antonio.