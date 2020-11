In Ticino 336 nuovi casi e 3 decessi

BELLINZONA - Continua a galoppare l'epidemia di Covid in Ticino. Dopo il record di ieri (482 casi) oggi l'ufficio del medico cantonale annuncia 336 nuovi positivi. I decessi sono invece 3.

Sale così a 11 530 il totale delle persone risultate positive al tampone dall'inizio della pandemia nel nostro cantone, a 416 quello delle vittime. Sono invece 38 i pazienti entranti in ospedale con sintomi gravi nelle ultime 24 ore. In totale, gli ospedalizzati al momento sono 329, di cui 27 in cure intense e 22 intubati. Tra ieri e oggi 16 pazienti sono stati dimessi.

Negli ultimi 14 giorni il tasso di positività si mantiene alto, al 28,1 per cento (aggiornato il 6 novembre). Il dato è tendenzialmente in salita, e fino a fine ottobre si manteneva attorno al 23 per cento. Martedì erano stati 323 i nuovi positivi, 6 i decessi. Lunedì 151, con 4 vittime.