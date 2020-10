BELLINZONA - Un dono per la cura dei neonati che hanno avuto difficoltà alla nascita. E quello che l’Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana (IPSI) ha ricevuto dall'Associazione Alessia negli scorsi giorni.

Si tratta, per la precisione, di un manichino di ultima generazione - con le fattezze di un bebè - che verrà usato per simulazioni ad alta fedeltà. «Grazie a questo strumento - viene precisato in una nota - il personale coinvolto nella presa in carico dei neonati con difficoltà alla nascita avrà la possibilità di esercitarsi in modo da poter offrire cure sempre più di qualità e in sicurezza».