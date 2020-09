È iniziato l'assalto alle farmacie: «Non ce n'è per tutti»

BELLINZONA - L'inverno, all'improvviso. E i ticinesi battono i denti. Con l'abbassamento delle temperature, nei giorni scorsi è iniziata ufficialmente la corsa alle vaccinazioni contro l'influenza stagionale. Ma le scorte non bastano per tutti.

Complice il Covid, le farmacie e i medici di famiglia in Ticino hanno visto aumentare nettamente le richieste rispetto agli anni scorsi. Se ne è accorto il Dss: «I canali di distribuzione del vaccino anti-influenzale sono già molto sollecitati» rileva il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. A insistere per accaparrarsi una dose non sono solo i pazienti tradizionali, ma «un gruppo nutrito di nuove persone che negli anni passati non effettuavano la vaccinazione».

È l'effetto coronavirus. Le autorità federali e cantonali hanno insistito molto, nei mesi scorsi, sulla necessità di vaccinarsi «ora più che mai» e sembra che la popolazione abbia colto il messaggio. Forse fin troppo? «I medici e i farmacisti devono riservare le prime dosi ai pazienti appartenenti ai gruppi a rischio tradizionali» chiarisce Zanini. «Sono quelli che ne hanno più bisogno. Gli altri dovranno aspettare un secondo momento».

Insomma non è un "chi prima arriva meglio alloggia". O almeno, non dovrebbe esserlo. Per mettersi al riparo, la Confederazione ha negoziato un acquisto di dosi "di riserva". Il fabbisogno normale in Ticino è di 60-65mila vaccini all'anno: la prima infornata, quella di ottobre-novembre. Ma questo inverno potrebbero servirne fino al doppio.

A differenza del passato, questa volta ci sarà una seconda fase, per le persone che si annunciano senza essere a rischio» tranquillizza Zanini. «Queste potranno fare capo a una fornitura supplementare, che verrà recapitata verosimilmente a partire da novembre e potrà pertanto essere distribuita ancora in tempo, siccome da noi il picco solitamente arriva attorno a metà gennaio». Il problema è che le aziende farmaceutiche faticano a stare dietro agli ordini.

Berna - abbiamo riferito settimana scorsa - sta penando non poco per procurarsi una copertura extra: l'obiettivo è di raggiungere 2 milioni di dosi (attualmente, ce ne sono 1,2 milioni) ma non è facile. Zanini mette le mani avanti: «Da un punto di vista ideale sarebbe interessante vaccinare tutti quelli che ne faranno richiesta. Questo avrebbe effetti positivi anche nel contrasto al Covid». Ma c'è una domanda a cui il farmacista cantonale non può rispondere: «Non sappiamo quanti si annunceranno. Abbiamo visto cosa è successo con le mascherine e la carta igienica». Qualcuno, forse, potrebbe rimanere a bocca asciutta.