Lo sportello della polizia chiude per due giorni

MENDRISIO - Lo sportello amministrativo della polizia di Mendrisio sarà chiuso per due giorni. Gli spazi, situati al piano terreno del Centro di Pronto Intervento saranno interessati da lavori strutturali volti a collegare la struttura con la nuova ala.

La chiusura dello sportello è prevista per venerdì 25 e lunedì 28 settembre. Ma chi avrà bisogno di contattare i servizi della polizia durante quel lasso di tempo potrà comunque farlo. «I servizi - precisa la Città di Mendrisio in una nota odierna, scusandosi per il disagio - saranno raggiungibili per telefono e per posta elettronica».