Consegnati diplomi e attestati di pizzaiolo

BELLINZONA - Il Ticino ha sei nuovi pizzaioli. Tanti sono stati gli allievi che hanno superato gli esami per l’ottenimento del Diploma cantonale dopo aver frequentato il corso svoltosi dal 4 novembre 2019 al 9 marzo 2020 nella sede di GastroTicino.

I sei diplomi sono stati consegnati martedì 7 luglio durante una cerimonia alla quale hanno partecipato Gabriele Beltrami (direttore GastroTicino), Giovanni Brumana (presidente Commissione Esame Pizzaioli - CEP), Bruno Mileto e Cosmino Basile (membri CEP), Giovanni Zinna (formatore materia pizza e membro), Valentina de Sena (responsabile Ufficio per la formazione professionale di GastroTicino), Pietro Miceli (perito).

E proprio il direttore di GastroTicino si è complimentato con i neodiplomati, ricordando che il Ticino è «l’unico Cantone» ad avere un corso per l’ottenimento di una qualifica di pizzaiolo. «Auguro a tutti i neo-pizzaioli un futuro ricco di soddisfazioni».

Anche Giovanni Zinna, che ha formato i pizzaioli nella materia regina, ovvero quella della pizza, si ritiene «soddisfatto» per i risultati ottenuti dai candidati, soprattutto nel periodo particolare dovuto dall’emergenza sanitaria.

Per chi fosse interessato a frequentare il prossimo corso Valentina de Sena ricorda che «le lezioni si svolgeranno durante 24 giorni, fissati tra il 16 novembre 2020 e il 3 maggio 2021, con la frequenza di un giorno alla settimana, generalmente il lunedì (e qualche martedì). Il corso si svolgerà nell’aula specifica in GastroTicino dalle 8.30 alle 16.35».

I nomi dei premiati - Lucio Michele Chieca, Jordan De Giorgio, Renato Liguori, Massimo Marchetti, Berekhet Santo e Stefano Spanu (miglior media 5.7). Quest'ultimo ha ottenuto la miglior media cantonale (5.7) ricevendo una “pala” da forno come premio.

- Il corso di preparazione permette all’interessato di possedere sufficienti capacità per preparare in modo autonomo pizze di ogni sorta rispettando tutti più moderni parametri culinari e le vigenti disposizioni in materia d'igiene. Il corso si rivolge a tutti coloro che operano attivamente nel settore e che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia. Il team di formatori è costituito da professionisti con esperienza pratica maturata nella formazione, nel commercio e nei servizi. L’approccio didattico è teorico e pratico e permette a ogni partecipante l’immediata applicazione dei concetti appresi sia in aula che nella realtà professionale.