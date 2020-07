Il Gruppo HRS Real Estate SA si aggiudicato il concorso per investitori per il Polo sportivo

LUGANO - La Città di Lugano comunica di avere aggiudicato lo scorso 18 giugno il concorso per investitori per la realizzazione del Polo sportivo e degli eventi (PSE) al Gruppo HRS Real Estate SA.



«HRS SA ha fornito, in particolare, un calcolo dettagliato dei costi e una valutazione finanziaria conforme alle prescrizioni del bando di concorso», riporta il comunicato.

L'offerta rispetta tutti i contenuti sportivi del progetto, sia dello stadio (con i requisiti imposti dalla Swiss Football League-SFL per uno stadio di categoria A+) sia del palazzetto dello sport, che prevede la realizzazione di una palestra tripla per sport ed eventi di grande pubblico, una palestra doppia, e palestre dedicate alla scherma, al judo e al tennis tavolo.



Per questi sport e per la pallacanestro, le federazioni nazionali hanno indicato Lugano e il suo centro sportivo nella lista delle concezioni degli impianti sportivi d'importanza nazionale (CISIN): l'iniziativa, coordinata dall'Ufficio federale dello Sport, costituisce la base per la concessione degli aiuti finanziari della Confederazione per la costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale