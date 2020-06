Un buono di 20 franchi da spendere nei negozi di Mendrisio

MENDRISIO - In aggiunta alle misure di facilitazione e di sostegno già varate dal Municipio nell’ambito della pandemia di Covid-19, il Consiglio comunale di Mendrisio ha stanziato con la clausola dell’urgenza un fondo di un milione e ottantamila franchi con lo scopo di sostenere direttamente le micro-imprese che hanno subito un reale danno economico e, indirettamente, il rilancio dell’economia sul piano locale.

Aiuto alle micro-attività economiche - Dopo avere verificato presso le aziende quali fossero le reali necessità e gli ambiti non raggiunti dagli aiuti federali e cantonali, si è constatato che il bisogno più immediato è di alleviare gli oneri finanziari affinché le attività, fondamentalmente sane, possano scongiurare un fallimento per un’eccessiva contrazione della cifra d’affari di quest’anno.

La Città ha perciò destinato un ammontare di 750'000 alle piccole attività economiche con sede o con una propria attività insediata a Mendrisio almeno dal 1. settembre 2019, la cui cifra d’affari non supera un milione di franchi (IVA esclusa).

Le attività economiche, di qualsiasi natura giuridica, che soddisfano le condizioni del rispettivo regolamento, possono dunque beneficiare di un aiuto finanziario diretto atto a coprire la tassa base annua dei rifiuti, la tassa di abbonamento per l’utilizzo della rete elettrica e la tassa di occupazione del suolo pubblico.

Le richieste devono pervenire entro il 30 novembre 2020 all’Ufficio sviluppo economico, via Industria 5, 6850 Mendrisio, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.mendrisio.ch.

Il rilancio dell'economia locale - La rimanente parte del credito (330'000 franchi) e l’eventuale residuo del fondo destinato alle micro-imprese, saranno utilizzati per il rilancio della vita sociale e dell’economia del territorio soprattutto attraverso l’azione MendrisioVIVA.

Tutti gli abitanti domiciliati riceveranno per posta un buono del valore di 20 franchi da spendere presso le attività commerciali di Mendrisio che hanno dovuto chiudere per ordine delle Autorità durante il periodo di pandemia.

I buoni non sono cumulabili e devono essere utilizzati entro il 30 settembre 2020, per esempio in bar, ristoranti, parrucchieri, negozi, librerie (non in alimentari, farmacie, edicole, chioschi, benzinai).

Da parte loro, i commercianti sono invitati ad accogliere i buoni, dei quali potranno chiedere il rimborso entro il 31 ottobre 2020 a Città di Mendrisio, Mendrisio VIVA, via Municipio 13, 6850 Mendrisio.

L’iniziativa gode del favore della Società commercianti del Mendrisiotto e di Gastro Mendrisiotto.

In funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria ed economica e dell’eventuale credito residuo, altre misure potranno essere promosse. Si pensa in particolare a progetti per ravvivare le vie della città, come anche per promuovere la socializzazione e il consumo locale