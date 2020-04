Ghiringhelli torna alla carica: «Noi over 65 possiamo entrare anche dopo le 10»

Ghiringhelli e i supermercati di questi tempi non vanno d'accordo. Dopo le feroci critiche al provvedimento che proibiva agli over 65 di recarsi a fare la spesa, torna alla carica. In realtà ciò era già avvenuto con un supermercato di Losone che, a sui dire, aveva impedito a un suo conoscente l'accesso dopo le 10 (quella del mattino, ricordiamo, è la fascia oraria suggerita agli anziani).

Evidentemente qualche altro supermercato deve aver agito allo stesso modo. E il "Guastafeste" questa volta invita i Comuni, «per evitare spiacevoli malintesi», a «fare la loro parte, informando sia le rispettive polizie comunali e sia i titolari dei supermercati presenti sul loro territorio». «Difatti - spiega il "Ghiro" - se un cittadino over 65 dovesse vedersi negare il diritto di entrare anche dopo le 10 in un supermercato, egli potrebbe chiamare la polizia comunale a difesa dei propri diritti ma anche come testimone di una discriminazione basata sull’età ( ai sensi dell’art. 8 della Costituzione federale)».