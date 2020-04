Troppi comportamenti pericolosi, tornano i radar

BELLINZONA - L'attuale situazione legata al Covid-19 richiede una particolare attenzione sull'utilizzo delle risorse di polizia. Gli agenti sono infatti impegnati «da un lato per fronteggiare ed evitare l’espansione del virus» e dall'altro «per garantire le molteplici missioni a livello di sicurezza come la vigilanza sulle disposizioni decise dall’autorità». Per questi motivi - precisa la polizia cantonale in una nota - la prossima settimana saranno effettuati solo «puntuali e mirati controlli della velocità», anche in base alle segnalazioni della popolazione.

E proprio alcune segnalazioni di comportamenti «pericolosi e irresponsabili» al volante giunte da parte della popolazione hanno spinto la polizia a reagire: gli agenti effettueranno quindi dei controlli nel Bellinzonese e Luganese.

Le forze dell'ordine ricordano comunque che «la velocità elevata permane una delle maggiori cause d'incidenti con esiti gravi e a volte letali», e rinnova l’invito ai conducenti «di rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada».