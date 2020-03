I rischi della quarantena breve per personale sanitario frontaliere

LUGANO - Quattordici giorni in Italia, solo cinque in Svizzera. La differente applicazione dei tempi di quarantena, nel caso di esposizione a casi di Covid-19 positivo, allarmerebbe gli infermieri frontalieri. Per la precisione il personale impiegato nelle cure a domicilio. Il condizionale però è d'obbligo, poiché gli autori della lettera pubblicata dal sito quicomo.it, che si firmano come "degli infermieri davvero preoccupati", affermano di aver «informato i sindacati svizzeri» della situazione: «Ci troviamo atterriti da questa gestione, così facendo si mettono a rischio in particolare i nostri pazienti» si legge in un passaggio dello scritto.

Il sindacato per il settore socio-sanitario, la VPOD, contattata da Tio/20Minuti, sostiene di non avere notizia di tale segnalazione. Al contrario tra gli infermieri frontalieri sarebbero stati pochissimi a chiedere delucidazioni sulla quarantena di 5 giorni: «Una lettera del genere non ci è arrivata, un paio di persone ci hanno chiesto quali direttive seguire. Ossia i cinque giorni» dice Fausto Calabretta. La maggior parte del personale sanitario frontaliero, continua il sindacalista, «è stato comunque invitato a rimanere in Ticino e quindi la regola dei 14 giorni, che vale in Italia, per loro non trova applicazione». In questi giorni di emergenza, proprio perché tali professionisti diventano sempre più preziosi, si è letto anche di critiche sul tipo di alloggi proposto loro. «La maggioranza dei frontalieri - dice a tal proposito Calabretta - ha accettato volentieri la permanenza in Ticino. Solo alcuni erano intimoriti dall'eventualità di non poter fare ritorno a casa. I datori di lavoro hanno trovato loro appartamenti o alberghi. Gli alloggi, comprensivi del vitto sono pertanto ottimali».

A Calabretta risulta più in generale che il personale sanitario frontaliero «si stia attenendo alle indicazioni date dalla Confederazione e lavora perché vogliono curare i pazienti. Sono consapevoli che la loro è una professione particolare a cui non possono sottrarsi. Prevale il senso della loro professione con l'obiettivo di curare».