La Lombardia “chiude” e l'outlet si svuota

MENDRISIO - La Lombardia e quattordici province in Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto sono diventate zona rossa per la larga diffusione del nuovo coronavirus. E ai cittadini che vi risiedono è consentito varcare i confini soltanto per motivi «gravi e indifferibili», di lavoro o famiglia. Tra questi non si conta lo shopping.

E già oggi nell'area dei centri commerciali di Mendrisio - dove si trova in particolare il FoxTown - c'è la calma assoluta. Nonostante la domenica sia uno dei giorni prediletti per lo shopping nei negozi dell'outlet ticinese da parte della clientela italiana, i parcheggi e le strade situate nei dintorni sono praticamente vuoti.

Tipress