«Misura straordinaria», riaperta Via Lusciago

LOSONE - Da venerdì prossimo (13 marzo) in Via Lusciago si potrà circolare nuovamente in entrambe le direzioni. La decisione «straordinaria» è stata presa dal Comune per cercare di ridurre i notevoli disagi riscontrati dalla popolazione.

A inizio marzo - ricordiamo - hanno preso avvio a Losone, in Via Mezzana, i lavori infrastrutturali necessari per assicurare l’entrata in funzione del potenziato sistema di trasporto pubblico locarnese. Cantiere questo, combinato a quello in via Lusciago, che negli orari di punta aveva generato un caos viario.

Proprio con l'obiettivo di migliorare la circolazione stradale, il Comune ha quindi deciso di sospendere gli interventi non immediatamente indispensabili già avviati in Via Lusciago, la principale alternativa a Via Mezzana per chi attraversa l’abitato.

Fra una settimana, la strada parallela a Via Mezzana sarà dunque completamente riaperta al traffico veicolare. I lavori in Via Lusciago saranno ripresi solamente nel 2021, quando i treni avranno iniziato a circolare attraverso la Galleria di base del Monte Ceneri.

