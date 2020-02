In treno attraverso l'Europa? «Ci vuole un solo biglietto elettronico»

Viaggiare in treno Caricamento in corso ... Se l'acquisto del biglietto fosse più semplice, sceglieresti il treno per le vacanze in Europa? Sì, sicuramente No, preferisco spostarmi in aereo Non so [{"keyQ":"q_kpk78"}] Vota Risultati Se l'acquisto del biglietto fosse più semplice, sceglieresti il treno per le vacanze in Europa? Sì, sicuramente 71% (244 voti) 71% No, preferisco spostarmi in aereo 16% (54 voti) 16% Non so 13% (44 voti) 13% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1421457,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"963506","title":"Viaggiare in treno","questions":{"q_kpk78":{"a":{"a_dliyul":"Sì, sicuramente","a_0x3wa":"No, preferisco spostarmi in aereo","a_zbj6yv":"Non so"},"q":"Se l'acquisto del biglietto fosse più semplice, sceglieresti il treno per le vacanze in Europa?","t":"0"}}}

LUGANO - Avete intenzione di recarvi dalla Svizzera a Lisbona, in Portogallo? Per un viaggio in aereo bastano pochi clic online per trovare il collegamento giusto e acquistare il biglietto. Le cose si fanno invece più complicate se si decide di spostarsi in treno. Una situazione, questa, a cui l'Associazione traffico e ambiente (ATA) chiede di porre rimedio con la petizione “1 viaggio - 1 biglietto per tutta l'Europa”.

«Le compagnie ferroviarie dei vari paesi europei gestiscono ancora i propri sistemi di vendita, che spesso non sono compatibili - si legge in una nota dell'ATA - i siti web delle ferrovie, ma anche quelli di fornitori esterni, non riescono a mostrare tutti i collegamenti ferroviari in Europa e in molti casi non possono fornire informazioni sui prezzi». E alla fine per l'acquisto del titolo del trasporto è spesso comunque necessario recarsi allo sportello.

Per l'associazione la Confederazione elvetica dovrebbe allora essere d'esempio a tutta l'Europa, in quanto nel nostro paese «esistono più di 240 aziende di trasporto, eppure è comunque possibile viaggiare con un unico biglietto (elettronico) utilizzando diversi mezzi di trasporto». La petizione chiede quindi al Consiglio federale di esercitare pressione sull'Unione europea per armonizzare i sistemi di vendita.

Vai alla petizione online