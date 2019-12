Urla davanti alla bara, arrivano le scuse del prete

Episodio assurdo in una camera ardente. La figlia della defunta, sconvolta, racconta i fatti: «Nessun rispetto per mia madre»

TORRICELLA - Dopo i fatti accaduti ieri sera presso la camera mortuaria del cimitero di Taverne-Torricella, il Parroco protagonista dell'episodio ha deciso di rompere il silenzio e di scusarsi.

«La reazione che ho avuto è stata assolutamente sproporzionata ed esagerata nei modi, tenuto conto della dolorosa circostanza», si legge nella lettera inviata a tutti gli organi di stampa. E ancora: «Sono profondamente rammaricato per l'accaduto, di cui mi assumo totale responsabilità. Non ci sono parole per giustificare i fatti, ma ci tengo a trasmettere il più sincero dolore per una situazione che non era mia intenzione accadesse».

Al momento non è noto se la sua ammissione di colpe basterà o meno a redimerlo. Il vescovo di Lugano Valerio Lazzeri, infatti, ha incontrato oggi il presbitero diocesano per prendere le «dovute misure». Ma sui colloqui avuti e sulle decisioni prese «non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni».