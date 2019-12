«Lo stabile ARL passi in mani pubbliche»

LUGANO - Il Comitato dell'Associazione cittadini per il territorio di Viganello (ACTV) guarda con perplessità alla proposta di vendita da parte delle Autolinee regionali luganesi (ARL) del sedime situato in via alla Santa: «Si tratta di un luogo storico per il quartiere e il cui edificio è iscritto nei beni da proteggere della Confederazione», si legge in una nota stampa. Nella quale viene ritenuta «una svista» non averlo protetto a livello Comunale.

Essendo una società di diritto privato che ha nei scuoi scopi sociali, fra gli altri, di acquisizione di terreni e/o immobili da destinare quali stabilimenti d’impresa a scopo economico-commerciale, le ARL non dovrebbero quindi alienare dei beni e degli stabilimenti già in suo possesso.

Il Comitato dell'ACTV è quindi convinto che la politica, ed in particolare il Municipio di Lugano, dovrebbe intraprendere i passi necessari affinché il sedime e, soprattutto, lo stabilimento passi in mani pubbliche, così da preservare uno degli ultimi stabilimenti che ricordano la vocazione industriale del quartiere.