Il deposito delle ARL ad Artisa? «È speculazione immobiliare»

LUGANO - Le autolinee regionali luganesi (ARL) hanno siglato un diritto di compera con Artisa per lo stabile adibito alla manutenzione dei bus in via La Santa a Viganello. La notizia è stata anticipata qualche giorno fa dal CdT, e qualcuno ha voluto correre subito ai ripari. È il gruppo socialista, che ha inoltrato una mozione al Consiglio di Stato.

I socialisti parlano di «speculazione immobiliare» e chiedono al Governo di «bloccare immediatamente» tutto, in quanto «l’edificio di inizio ‘900 è bellissimo e si presta a una ristrutturazione».

Lo stabile non ha rilevanza architettonica che ne impedisca la demolizione. Ma viene menzionato nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere «per il volume, le forme e i dettagli particolarmente rappresentativi dell’edificazione di tipo industriale degli inizi del XX secolo per l’unicità del genere in quel contesto».

Il gruppo Ps domanda pertanto al Consiglio di Stato di emanare le misure provvisionali previste in caso di beni degni di protezione e di inserire il sedime in una zona per scopi pubblici. L’idea è che, dopo una ristrutturazione, l’edificio possa accogliere residenze per studenti e strutture culturali e di svago, considerata la vicinanza del campus Usi-Supsi di Viganello.

Ghisletta, Biscossa, Buri, Durisch, Corti, La Mantia, Lepori, Lurati Grassi, Pugno Ghirlanda, Riget, Sirica e Storni chiedono anche al Governo di convocare un’assemblea generale degli azionisti ARL in cui discutere l’annullamento del diritto di compera e pure la vendita all’ente pubblico. Ma non si fermano qui. «I membri del CdA di ARL» dovrebbero essere «sostituiti con persone in grado di avere una visione non speculativa e attenta agli interessi della comunità».

L'interrogazione al Municipio - Il diritto di compera siglato tra ARL e Artisa è finito anche sul tavolo del Municipio, con un'interrogazione che ha Carlo Zoppi come primo firmatario. Sette le domande poste all'Esecutivo cantonale, che riportiamo di seguito.