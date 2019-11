Giovani (e non) in piazza per la giustizia climatica

BELLINZONA - Uno sciopero mondiale. Quella di oggi è la quarta manifestazione per il clima a livello globale, dopo quelle del 15 marzo, 24 maggio e 27-28 settembre. Sciopero incitato da Fridays For Future per sollecitare misure contro l’emergenza climatica.

Le manifestazioni sono partite dall’Australia, devastata nelle ultime settimane dagli incendi. Sono proseguite a Tokyo e poi via via per raggiungere molte città del mondo. Anche in Ticino si è alzata la voce di chi rivendica che si adottino tutte le misure necessarie per contrastare il surriscaldamento climatico.

Da Lugano a Bellinzona bambini, adolescenti, ragazzi, adulti e anziani si sono uniti per partecipare allo sciopero accanto ai membri del movimento “Sciopero per il clima” e del gruppo “Genitori per il clima”. Il Decs ha deciso di permettere agli studenti di assentarsi da scuola durante lo sciopero, con le assenze registrate come regolari.

Alla politica viene chiesto di varare leggi e soluzioni eque per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi, tenendo conto delle implicazioni sociali a tutti i livelli, in Svizzera e nel mondo.

A bordo della barca a vela con cui sta tornando in Europa dagli Stati uniti, Greta Thunberg ha ricordato via Twitter che «a settembre sono scese in strada nel mondo 7,5 milioni di persone» e oggi «c'è bisogno di tutti. Ognuno è benvenuto».

La data del 29 novembre è stata scelta perché lunedì prossimo, 2 dicembre, si apre a Madrid l'annuale conferenza sul clima dell'Onu. Ma anche perché il Black Friday per Fridays For Future è il simbolo del consumismo insostenibile, di uno sfruttamento fuori controllo delle risorse, che impoverisce il pianeta e aumenta il riscaldamento globale.

Lo sciopero generale nazionale è previsto per il 15 maggio 2020.

TiPress