Andata e ristorno: le tasse dei frontalieri per scuole e strade

Ammonta a 84.337.621,37 di franchi la cifra dei ristorni dei lavoratori frontalieri che sono stati versati nel 2019 allo Stato italiano – e che si riferiscono all’anno fiscale 2017 - per essere poi ridistribuiti ai comuni e alle province interessate. L’accordo fiscale tra Italia e Svizzera raggiunto nel 1974 prevede, infatti, che i lavoratori frontalieri italiani vengano tassati alla fonte e paghino le tasse direttamente alla Confederazione. Il fisco elvetico poi trattiene il 68,2%, mentre la parte rimanente (pari al 31,8%) viene versata entro il 30 giugno di ogni anno nelle casse dello Stato italiano.

Tortuoso il percorso di queste tasse: dalla Confederazione i trasferimenti arrivano a Roma che poi gira, attraverso il Ministero delle Finanze, la fetta più consistente direttamente a tutti quei comuni i cui frontalieri sono almeno il 4% dei residenti e alle comunità montane. Una quota dei ristorni arriva poi anche direttamente alle regioni che, a loro volta li trasferiscono alle province. La regione che maggiormente beneficia di questi trasferimenti è la Lombardia con 12.517.461,97 euro.

«Anche quest'anno le Province beneficiarie delle quote spettanti potranno utilizzare queste risorse per la realizzazione di progetti di alta valenza e definiti nei piani provinciali. Tali progetti sono finalizzati a investimenti sui territori volti a migliorare la qualità di vita dei tanti lavoratori frontalieri», ha dichiarato l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia Massimo Sertori.

Ma a quali progetti nello specifico si riferisce? «I ristorni dei frontalieri anche se non sono vincolati vengono investiti – come da prassi ormai consolidata - in opere di manutenzione stradale e di ripristino del patrimonio edilizio scolastico», spiega a 20minuti/tio.ch Mattia Premazzi, consigliere della provincia di Varese alla quale arriveranno 7.668.510 euro.

Stessa sorte toccherà ai 4.701.944,16 di euro che spettano alla provincia di Como e che li investirà in progetti simili. Così come ha fatto nel 2018 quando - come si legge in una nota che la Provincia ha fatto pervenire a 20minuti/Tio.ch – ha impiegato 1,75 milioni di euro per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle strade provinciali, 1,7 milioni per interventi antincendio su edifici di proprietà della provincia, 500.000 euro per opere di protezione dei cigli stradali .

Un contributo quindi fondamentale per i luoghi di residenza di migliaia di lavoratori frontalieri non solo lombardi che sono in costante crescita: secondo i dati resi noti dall’Ufficio federale di statistica e riferiti al terzo trimestre del 2019, coloro che ogni giorno dal Belpaese si recano nella Confederazione sono aumentati di 5511 unità in un anno toccando la cifra record 76.584, 67.900 dei quali nel solo cantone Ticino.