Pagare il biglietto del parcheggio senza monete

LUGANO – Da oggi anche gli automobilisti dei comuni di Ascona, Brissago, Faido, Locarno, Lugano e Mendrisio possono iniziare, terminare e prolungare la sosta con estrema facilità e rapidità grazie a EasyPark, l’applicazione di digital parking già attiva in 150 città e comuni svizzeri ed in più di 1200 città all’estero, di cui 380 in Italia.

L’utente risparmia tempo nelle operazioni di sosta, può prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare o interromperla anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale. «Con la nostra app, l’utente può gestire la sosta comodamente dal proprio cellulare, senza perdite di tempo e stress» ha dichiarato Julie Ludmann, Country Director di EasyPark Svizzera.

L’utilizzo sembra abbastanza semplice. Si deve scaricare sullo smartphone l’app EasyPark e memorizzare nell’app una carta di credito di uso corrente. Successivamente si potrà acquistare il biglietto del parcheggio nell’ambito della durata massima consentita per la sosta o terminare il parcheggio con un semplice tocco. 15 minuti prima della scadenza della durata del parcheggio l’app invierà una notifica push o un promemoria via SMS. Anche al momento di uscire dal parcheggio l’app ricorderà di chiudere la sessione di parcheggio nel caso in cui quest’ultima sia ancora attiva.