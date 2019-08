Tutto è pronto, o quasi, per la Nuotata del Ponte Diga

MELIDE - La mattinata non è delle migliori per essere agosto, ma quantomeno non piove e, anzi, è previsto anche un miglioramento delle condizioni meteo. Con qualche nube, ma molto entusiasmo, sono quindi iniziati questa mattina i preparativi per la Nuotata organizzata a Bissone.

Da quest'anno la partenza non sarà più a Campione d’Italia, ma su territorio elvetico, a Melide.

La scelta degli organizzatori è voluta per rendere ancora più affascinante questa manifestazione, con la traversata da una sponda all’altra del Lago di Lugano e l’affiancamento durante il tragitto del famoso Ponte Diga.

Si modifica quindi anche il nome dell’evento: dopo le quattro edizioni della Nuotata Internazionale, da quest’anno inizia il nuovo ciclo della Nuotata del Ponte Diga.