Lascia la presidente della GISO

BERNA - La presidente della Gioventù Socialista svizzera (GISO), Ronja Jansen, annuncia le sue dimissioni. Lascerà l'incarico in giugno, dopo tre anni. Lo ha reso noto oggi la stessa GISO su Twitter. «Ci aspettano ancora mesi intensi, ma ti ringraziamo in anticipo per tutto quello che hai fatto per noi, Ronja».

Nach drei Jahren wird @RonjaJansen im Juni als Präsidentin der JUSO Schweiz zurücktreten. Bis dann liegen intensive Monate vor uns. Danke jetzt schon für alles, was du geleistet hast, Ronja ❤️🌹

La 25enne studentessa di sociologia ed economia originaria di Frenkendorf (BL) è alla testa della GISO dal 2019. La settimana scorsa ha ricevuto il suo primo mandato politico: entrerà a far parte del Parlamento cantonale di Basilea campagna.