Ueli Maurer sta per dimettersi?

BERNA - Domani il consigliere federale Ueli Maurer annuncerà le sue dimissioni? È una voce che sta girando per la Berna federale, come riferito oggi dalle testate di CH-Media. Secondo quanto riferito da un deputato nazionale, ci sarebbero chiari segnali in questo senso. Peter Minder, portavoce del ministro delle finanze, non ha voluto rilasciare alcun commento in merito.

Lo scorso agosto, in un'intervista rilasciata a 20 Minuten, il consigliere federale UDC aveva affermato che il suo lavoro era diventato «più stimolante» a causa delle «sfide più importanti». E non si era ancora detto pronto alla vita da pensionato. «Quando questa attività non mi farà più piacere, mi occuperò di altro... ma al momento è molto interessante» aveva detto.

Di recente Maurer era finito nel mirino delle critiche per una foto in cui indossava una maglietta dei "Freiheitstrychler", un gruppo della Svizzera centrale che si oppone alle misure per combattere il coronavirus. Se da una parte il suo gesto era stato celebrato dai contrari alle disposizioni, dall'altro schieramento erano state chieste le sue dimissioni.

Nel frattempo si fanno già speculazioni sull'eventuale successore. Si parla dei consiglieri nazionali Albert Rösti (BE) e Franz Grüter (LU). Inoltre, sempre secondo le testate CH-Media, Christoph Blocher dovrebbe tentare nuovamente a convincere Toni Brunner a candidarsi. L'ex presidente dell'UDC si è ritirato due anni fa dal Nazionale.