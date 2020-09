Domenica la Svizzera vota su 5 proposte. Quali argomenti vi hanno convinti?

BERNA - Ci siamo, dopo un lungo scontro tra dibattiti, discussioni e argomenti contrari e favorevoli, domenica le urne ci daranno il responso dei cittadini elvetici su cinque oggetti importanti.

Il programma è molto fitto: l'elettorato si esprimerà sull'iniziativa per la limitazione dell'UDC, la legge sulla caccia, e l'acquisto di jet da combattimento. Ma non solo, sono in votazione anche il congedo di paternità e le deduzioni fiscali per le famiglie.

Voi, come avete votato? Quali sono gli argomenti che vi hanno convinti maggiormente? Ritenete che un congedo di paternità di due settimane sia sufficiente? E come pensate che proseguirà la nostra politica europea dopo l'iniziativa per la limitazione?

Diteci la vostra partecipando al sondaggio di 20 Minuti e Tamedia. Vista la situazione attuale, alcune domande riguardano anche l'emergenza coronavirus.

