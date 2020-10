Philipp Wyss nuovo presidente della direzione di Coop

BASILEA - Cambiamento ai vertici di Coop dal prossimo maggio. Il consiglio di amministrazione (cda) del colosso del commercio al dettaglio ha nominato Philipp Wyss, attuale vicepresidente della direzione, ai vertici dell'organo esecutivo. L'ex consigliera federale Doris Leuthard sarà vicepresidente del cda.

Simultaneamente muta anche la presidenza dell'organo di vigilanza: l'attuale direttore generale di Coop Joos Sutter, 56 anni, prenderà infatti il posto di Hansueli Loosli. Lo indica un comunicato diramato nel primo pomeriggio dal numero due del commercio al dettaglio elvetico. Le nomine saranno sancite dall'assemblea dei delegati in aprile.

Loosli è presidente del cda dal 2011 e, come noto da tempo, si dimetterà il prossimo mese di maggio. Pure presidente uscente di Swisscom, rimarrà comunque da Coop continuando a ricoprire la carica di presidente di Transgourmet Holding fino a nuovo avviso.

Doris Leuthard vicepresidente - Nel cda interverranno altri cambiamenti. In particolare, l'ex consigliera federale del PPD Doris Leuthard succederà come vicepresidente a Irene Kaufmann che lascia, dopo 20 anni, l'organo di sorveglianza.

Il nuovo direttore Wyss, 54 anni, attualmente oltre a ricoprire la carica di vice in direzione è anche il responsabile del comparto marketing e dell'acquisizione del personale. Il suo posto dalla prossima primavera sarà occupato da Andrea Kramer, che è attualmente la responsabile, tra l'altro, dell'alimentazione.

Chi sono direttore e presidente - Wyss ha effettuato un apprendistato come impiegato di commercio e come macellaio. Il futuro direttore ha iniziato la sua carriera presso Coop nel 1997 nel settore dei prodotti freschi, di cui ha assunto la responsabilità nel 2004. Quattro anni dopo è stato nominato responsabile delle vendite per la Svizzera centrale e per Zurigo, prima di assumere la direzione del comparto per l'insieme del paese nel 2009 e di entrare a far parte della direzione generale.

Sutter è laureato in economia all'università di San Gallo. Dopo aver lavorato per la società di revisione e consulenza PricewaterhouseCoopers, dal 1996 è stato a capo di Import Parfumerie, attualmente controllata da Coop. Nel 2005 ha assunto per quattro anni la direzione dello specialista di elettronica di consumo Interdiscount e nel 2008 è entrato a far parte della direzione generale di Coop, di cui è presidente dal 2011.