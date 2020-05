Profondo abisso nelle vendite di orologi elvetici all'estero

ZURIGO - Crollano le vendite di orologi svizzeri all'estero: in aprile le esportazioni si sono attestate a 329 milioni di franchi, l'81% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso. Analoga è stata la flessione in termini di volumi, scesi a 338'100 pezzi, ciò che equivale a un meno 79%.

L'export ha subito direttamente la paralisi della produzione, della distribuzione e della vendita, afferma la Federazione dell'industria orologiera (FH) in un comunicato odierno. I dettagli di questo calo generalizzato non rivestono particolare interesse (ad eccezione della Cina) poiché riflettono una situazione di blocco eccezionale, più che una evoluzione della domanda, osserva l'organizzazione.

A livello regionale, la contrazione in termini di fatturato è stata particolarmente significativa nei principali mercati - in ordine di grandezza - quali Hong Kong (-83%), Stati Uniti (-86%), Corea del Sud (-69%), Giappone (-86%) e Germania (-82%). Meno drammatico è stato il calo nel principale sbocco del made in Switzerland, la Cina (-16% a 110 milioni), che in aprile ha assorbito un terzo dell'export orologiero elvetico e che a livello mensile si conferma in recupero.

Poco significativo appare l'andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato un calo del 75% in termini di valore, la gamma 200-500 una flessione del 76%, il comparto 500-3000 un arretramento del 72% e la fascia oltre 3000 franchi un passo indietro dell'86%.