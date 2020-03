Lidl premia i suoi dipendenti

BERNA - Riempire gli scaffali talvolta presi d'assalto, applicare le norme d'igiene, effettuare turni straordinari ed esporsi al rischio di contagio: il personale nei negozi di alimentari è sotto pressione per il coronavirus. Per questo Lidl Svizzera ringrazia i suoi dipendenti con un premio.

In totale, la catena offre ai suoi 3'500 dipendenti premi per oltre un milione di franchi, come ringraziamento per «l'instancabile lavoro», si legge in un comunicato odierno dell'azienda. La prima parte del premio è un buono da 350 franchi a testa da utilizzare per gli acquisti. Il resto verrà consegnato in aprile.