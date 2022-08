Rogo in un appartamento, donna in condizioni critiche

L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è scoppiato poco dopo mezzanotte e mezza in una palazzina di Aegertenstrasse. Quando i soccorsi sono arrivati ​​sul posto, dall'appartamento fuoriusciva un forte fumo. I residenti sono stati evacuati e una donna è stata ospedalizzata in condizioni critiche. L'appartamento interessato ha riportato danni ingenti ed è attualmente inagibile.