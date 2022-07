Lo strangolatore di Thun dovrà rispondere di assassinio

Dall'inchiesta è emerso che l'uomo aveva raggiunto la donna 31enne del canton Basilea Campagna il 16 gennaio, l'aveva ferita e poi strangolata, precisa il Ministero pubblico dell'Oberland bernese in una nota odierna. Il corpo della donna, che portava vistosi tatuaggi, era stato trasportato in auto fino al lago, dove successivamente l'uomo la gettò con un peso. L'imputato ora è in fase di esecuzione anticipata della pena. La data del processo non è ancora stata fissata.