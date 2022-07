Un autista muore dopo uno scontro con un tir

Un uomo di 58 anni stava guidando la sua auto sulla Oltnerstrasse in direzione di Niedergösgen (SO). Per motivi ancora sconosciuti, ha attraversato la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con un tir in arrivo. I primi soccorritori sono riusciti a estrarre il conducente dell'auto dal veicolo e ad avviare le misure di primo soccorso, però non hanno ottenuto il risultato sperato.