Identificato il cadavere sull'Himalaya della Svizzera

Nelle prime ore di giovedì avevano lasciato la capanna di Valsorey per una scalata sull'Himalaya della Svizzera, poco a est dal passo del Gran San Bernardo. Però, al momento del rientro la guida italiana non ha potuto fare nulla quando l'uomo che accompagnava è caduto per 240 metri e ritrovato in seguito senza vita dai soccorsi.