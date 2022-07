Urta un idrante e allaga la via

COIRA - Con questo caldo un po' di acqua ci vuole. Ma non bisogna neanche sprecarla ed evitare che venga dispersa. Purtroppo in questo caso la fuoriuscita è stata massiccia. La collisione con l'idrante è avvenuta verso le 19.20 mentre un autista di nazionalità turca di 56 anni si apprestava a svoltare con il suo autoarticolato a in un'area industriale di Coira sulla Felsenaustrasse. La rottura della pompa antincendio ha causato un getto d'acqua di circa sette metri.