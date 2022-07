La previsione: «Avremo centinaia di morti per il caldo»

Da una settimana in Ticino e in diverse parti del territorio confederato al pomeriggio le temperature superano i 30 gradi. Questo mercoledì, in particolare, MeteoSvizzera ha diramato un'allerta canicola di grado 4 con massime fino ai 35 gradi. Non è un segreto, ma Ana Maria Vicedo Cabrera dell'Istituto di medicina preventiva dell'Università di Berna tiene a ribadirlo a 20 Minuten: «L'attuale ondata di caldo è senza precedenti» e non è senza rischi.