Tre incidenti con monopattini e scooter elettrici in poche ore nel canton Soletta

SOLETTA - Tre incidenti in due giorni per conducenti di veicoli elettrici di varia natura: lo ha comunicato la polizia cantonale di Soletta.

Il primo risale alle 23.45 circa di giovedì 14 aprile a Lohn-Ammannsegg: un 33enne stava guidando uno scooter elettrico in direzione di Biberist quando, per ragioni da chiarire, è caduto a terra e si è ferito in modo tale da richiedere il trasporto in ospedale con un'ambulanza. Un test dell'etilometro ha dato un risultato positivo, spiega la polizia.

Poi due incidenti con monopattini elettrici venerdì, a Olten e Soletta. Nel primo caso il protagonista è un 45enne, caduto a terra e che ha riportato ferite di lieve-media gravità. I test per droga e alcol hanno dato entrambi esito positivo. Sempre un 45enne è andato addosso a un albero per cause da stabilire. Dopo le cure sul posto è stato portato in ospedale con un elicottero della Rega.