Quattro persone e venti chili di coca assicurati alla giustizia

AARAU - Le indagini condotte dai ministeri pubblici e delle polizie di diversi cantoni hanno permesso di sequestrare circa 20 kg di cocaina e di arrestare quattro persone.

L'inchiesta è durata diversi mesi ed è stata coordinata dalle autorità del canton Argovia, che assieme alla polizia cantonale lucernese e a quella solettese ha effettuato alcune perquisizioni domiciliari e arrestato due cittadini croati, uno svizzero e una svizzera di età compresa tra 28 e 32 anni.

Dieci chilogrammi di cocaina, per un valore di circa un milione di franchi svizzeri, sono stati rinvenuti in un'auto. «La droga è stata trovata in un nascondiglio installato professionalmente», si legge sul comunicato stampa. A metà gennaio, un corriere della stessa banda era stato arrestato a Basilea mentre si stava recando in Germania. In un nascondiglio simile erano venuti alla luce altri dieci chilogrammi di cocaina.