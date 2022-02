Scontro frontale, l'auto si ribalta

MELLIKON - Sulla strada principale nella corsia sbagliata. Intorno alle sette di questa mattina due auto si sono scontrate frontalmente. Tre persone sono finite in ospedale, rimasto coinvolto nella collisione anche un bambino.

Un automobilista di 29 anni si stava dirigendo da Rümikon in direzione di Bad Zurzach, quando, per motivi ancora da stabilire, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con un furgoncino. Il veicolo del 29enne si è capottato e ha finito la sua corsa sul tetto. L'uomo è stato in grado di uscire da solo dal veicolo.

Come riferisce la polizia cantonale argoviese, a bordo del furgoncino era presente anche un bambino di sei anni. Le tre persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state trasportate in ospedale per dei controlli. Le autorità hanno aperto un'indagine per fare luce su quanto accaduto.

KANTONSPOLIZEI AARGAU